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Польский епископ и его антисемитская проповедь | Фото:03.05 11:39   MIGnews.com

Польский епископ и его антисемитская проповедь

Польский епископ Анджей Йес сказал, что в 1937 году "определенная нация" планировала разделить и оклеветать католическую церковь, контролируя средства массовой информации. Йес является высшим духовным лидером католической церкви в городе Тарнов под Краковом. Он сделал это заявление в прошлом месяце в Пасхальной проповеди, опубликованной в четверг, 2 мая, в статье Israel Broadcasting Corp.

"Определенная нация, я не могу назвать ее, потому что на меня сразу же нападут со всех сторон, сказала следующее: "Наш естественный враг - католическая церковь. Мы должны клеветать на них и сеять ненависть к ним, мы должны создавать скандалы об их личной жизни, чтобы разжигать ненависть и высмеивать их. Мы должны укреплять наши СМИ, потому что тогда наш контроль будет сильным и безопасным"", - сказал Йес. Он не указал откуда была взята цитата.

Раввин Михаэль Шудрих, главный раввин Польши, сказал, что эти замечания подчеркивают внутреннюю борьбу внутри католической церкви между сторонниками и противниками реформы этого института около 50 лет назад против антисемитизма.

"Я никогда не слышал ничего подобного", - сказал Шудрих. "То, что сказал епископ, противоречит современной католической вере". Шудрих добавил, что проповедь показывает, что "есть проблема, которую необходимо решить внутри католической церкви" в Польше, одной из европейских стран, где католическая церковь пользуется самым высоким уровнем влияния.


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