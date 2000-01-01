03.05 10:07 MIGnews.com

"Если против нас направят С-300, мы ответим"

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман, находящийся с визитом в России, дал большое интервью газете Коммерсант.Среди прочего, Либерман прокомментировал возможные поставки Россией комплексов С-300 режиму Асада.Либерман сказал: “Если они не будут направлены против нас, это одно. Если из этих комплексов С-300 будет открыт огонь по нашим самолетам, то мы, безусловно, ответим”.Либерман подчеркнул, что “Израиль не выбирал соседей”, и потому вынужден жить в мире realpolitik, в то же времz, он однозначно указал на то, что “любая попытка Ирана закрепиться в Сирии будет пресечена”.