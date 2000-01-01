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В Поднебесной запретили свинку Пеппу | Фото: Sarah & Austin Houghton-Bird/Flickr03.05 23:19   MIGnews.com

В Поднебесной запретили свинку Пеппу

В Китае заблокировали популярный детский мультсериал Peppa Pig после того, как он стал ассоциироваться с субкультурой гангстер.

Главный персонаж мультика - свинка Пеппа - стала популярна в стране с момента своего дебюта в 2015 году. Но ее очарование распространилось не только на детей и подростков, но и на взрослых.

Исчезновение роликов со свинкой Пеппой связывают с тем, что она стала символом сопротивления, пишет Independent.

Пеппа получила китайскую кличку shehuiren - сленговое слово для обозначения гангстеров и ее стали набивать как татуировку.

По мнению властей, пользователи используют символ в мемах, видеороликах или в контексте вульгарных/непристойных шуток.

Как известно, в Китае цензура в сети находится на подъеме - в июне 2017 года был введен закон о кибербезопасности в рамках усилий президента Си Цзиньпина по ужесточению контроля над тем, что китайская публика может видеть и обсуждать в паутине.
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