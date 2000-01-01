03.05 07:45 MIGnews.com

Палестинцы Германии признали корни евреев в Израиле

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Палестинская община ФРГ осудила председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса на фоне его антисемитских заявлений о Холокосте, в рамках которых он обвинил евреев в том, что они отказались покинуть захваченную нацистами Европу и переехать в подмандатную Палестину.Комментируя это, Немецко-палестинское общество (DPG) заявило во вторник, что "четко и недвусмысленно дистанцируется" от слов Аббаса, чье выступление охарактеризовало как "пронизанную антисемитскими высказываниями речь"."Предполагать, что евреи каким-либо образом могут разделять ответственность за Холокост – это гротескное искажение исторических фактов. Заявление о том, что у еврейского народа нет корней на Святой Земле, также ошибочно", - гласит опубликованное организацией заявление.Необходимо отметить, что, будучи одним из ключевых союзников Абу Мазена в Европе, Немецко-палестинское общество очень редко высказывается о нем критично. Поэтому открытый упрек со стороны немецких палестинцев может свидетельствовать о растущем недовольстве усугублением его радикальных взглядов среди союзников.Ранее его осудило также министерство иностранных дел Германии. Глава внешнеполитического ведомства Хайко Маас напомнил палестинскому лидеру о том, что именно его страна несет ответственность за "одно из худших преступлений в истории человечества"."Поэтому мы должны решительно отреагировать на любое проявление антисемитизма", - добавил он.Кроме Мааса, на данный момент с осуждением слов Аббаса о Холокосте уже высказался посол США в Израиле, внешнеполитическое ведомство Евросоюза, мемориальный музей Катастрофы Яд ва-Шем и музей Холокоста США.