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Глава Лахав 433 ушел из полиции 03.05 07:32   MIGnews.com

Глава Лахав 433 ушел из полиции

Начальник управления по борьбе с коррупцией, “израильского ФБР”, полицейский генерал Рони Ритман заявил о том, что уходит из полиции.

Ритман оказался в центре секс-скандала, который высшие полицейские чины на протяжении двух лет безуспешно пытались замять.

Напомним, что в 2015 году женщина, работающая в полиции, обвинила Ритмана в сексуальных домогательствах. Эту жалобу рассмотрел отдел минюста по расследованию нарушений в полиции (МАХАШ). Были проведены и другие проверки, в ходе которых Ритман находился в отпуске.

Ритман с самого начала отрицал свою вину. Он был отправлен в отпуск до окончания расследования.

В декабре 2015 года тогдашний юридический советник правительства Иегуда Вайнштейн распорядился прекратить расследование в отношении главы "Лахав-433". После этого генинспектор полиции Рони Альшейх восстановил Ритмана в прежней должности.

Ритман и Альшейх, после того, как дело стало достоянием гласности, начали распространять слухи о том, что женщину, жалующуюся на домогательства, “подослали” из окружения Нетаниягу, поскольку Лахав 433 ведет расследования и против него.

Это вызвало взрыв негодования среди сторонников премьера. Адвокат Йорам Шефтель заявил: “Как я и предсказывал, выяснилось, что расследование против Нетаниягу - самое позорное и коррумпированное расследование в истории. Речь идет о непрекращающейся и продолжающейся коррупции. Почему я называю это коррупцией? Потому что глава управления, которое ведет расследование, распространяет на протяжении года отвратительную ложь - без крупицы доказательств, согласно которой Нетаниягу подослал своих наймитов, которые науськали женщину-офицера пожаловаться на Ритмана (главу управления Лахав 433) и торпедировать расследование”.

Шефтель продолжил: “Речь идет о позорном конфликте интересов. Личность, возглавляющая расследование утверждает, что ей инкриминируют преступление, с тем, чтобы навредить следствию. Может быть более гнилой и отвратительный конфликт интересов? Но и этого недостаточно. как выяснилось вчера, глава полиции поддерживает Ритмана, и беспрецедентным образом, он присоединился к команде , которая должна дать рекомендации о предъявлении обвинения. Сам факт того, что этот орган, не юридический орган, полиция, дает юридические рекомендации, и сливает их - полнейшее беззаконие”.

Ритман, в письме к шефу полиции Рони Альшейху пишет: “Сегодня я выбираю то, что лучше для израильской полиции. Я не подам руку клеветникам. В создавшихся условиях мне реально трудно оставаться в организации”.

Ритман, отстраненный от руководства Лахав 433, заявил, что своим решением он покончит с “волокитой” и затянувшимися дискуссиями о том, на какой пост его можно назначить.

Ритман горько сетует на то, что обещания, данные ему Альшейхом, юридическим советником правительства Авихаем Мандельблиттом и министром общественной безопасности Гиладом Эрданом не выполнены.

РИтман пишет: Неделю назад я встретился министром Гиладом Эрданом, на которой присутствовал юридический советник, записывает каждое произнесенное слово я осознал, что все эти обещания, включая “обещания правительства” ничего не стоят. Обещания - отдельно, дела - отдельно. Мои чувства только усилились после того, как генеральный прокурор принял решение начать расследование тех обстоятельств, при которых отделение внутренних расследований вело мое дело”.

Ритман заканчивает свое драматическое письмо следующими словами: “И поэтому, я принял решение окончить мою службу и уйти из израильской полиции. Я хотел бы поблагодарить вас за бескомпромиссную и неизменную преданность закону. Вы являетесь образцом поведения в государственном секторе. Что касается меня - я думаю, что смогу принести больше пользы обществу после ухода в отставку”.
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