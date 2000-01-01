03.05 19:49 MIGnews.com
Нетаниягу удалил пост, за который его критиковали
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу удалил со своей страницы в Facebook пост, утверждающий, что болельщики футбольной команды "Бней-Сахнин" нарушили минуту молчания в память о десяти молодых людей, убитых в результате внезапного наводнения.
Об этом в четверг, 3 мая сообщает
The Times of Israel
.
Отметим, что такая информация попала в СМИ и быстро распространилась в социальных сетях, однако позже выяснилось, что она не соответствует действительности.
Уточняется, что эту информацию опровергли болельщики, присутствующие на стадионе и футбольное руководство.
Сама команда "Бней-Сахнин"
раскритиковала главу правительства
за то, что он распространил неподтвержденную информацию.
Напомним, через некоторое время выяснилось, что дети пяти-семи лет, приглашенные на игру, сидели во время минуты молчания, поскольку не поняли смысл объявления, озвученного на иврите.
Отмечается, что оппозиция использовала это обстоятельство, чтобы обвинить премьера в распространении лживой информации об арабах.
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