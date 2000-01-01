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03.05 20:37   MIGnews.com

Трампа будет защищать экс-адвокат Клинтон

В деле о вмешательстве России в выборы США в 2016 году президента США Дональда Трампа будет представлять адвокат Эммет Флад, некогда защищавший Хилари Клинтон в деле об использовании личной электронной почты в рабочих целях.

"Эммет Флад присоединится к команде Белого дома, чтобы представлять президента и администрацию в деле об охоте на ведьм в связи с Россией", - передали слова официального представителя Белого дома Сары Сандерс на RT.

Бывший адвокат Трампа Тай Кобб более не сможет представлять интересы президента в связи с выходом на пенсию.

Ранее сообщалось, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу" подготовила Трампу список более, чем 40 вопросов, на которые президент обязан будет ответить.

Хилари Клинтон была основным конкурентом Трампа на выборах в 2016 году и заняла второе место с небольшим отрывом.
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