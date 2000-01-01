Британские лейбористы могут лишить Израиль оружия

Важный дипломат Великобритании, лейборист Эмили Тонберри, на этой неделе обратилась к британским властям с просьбой пересмотреть экспорт оружия в Израиль, чтобы убедиться, что Иерусалим не использует британское снаряжение против "мирных палестинских граждан".
По данным издания, Тонберри, теневой министр иностранных дел , принимая участие в саммите Палестинского национального совета в Рамалле, также пообещала, что новое правительство под контролем лейбористов "без промедления" признает государственность Палестинской Автономии.
Помимо этого Тонберри гарантировала, что она пересмотрит условия продажи британского снаряжения израильской армии, "чтобы убедиться, что ни одна единица оружия, проданная нашей страной, не используется правительством Нетаниягу для атаки на невинных палестинских граждан Газы или где-либо еще".
Уточняется, что на своей странице в Facebook Тонберри пообещала палестинскому руководству поддержку ее партии, как только новое правительство вступит в должность.