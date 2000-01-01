Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Британские лейбористы могут лишить Израиль оружия | Фото:03.05 17:54   MIGnews.com

Британские лейбористы могут лишить Израиль оружия

Важный дипломат Великобритании, лейборист Эмили Тонберри, на этой неделе обратилась к британским властям с просьбой пересмотреть экспорт оружия в Израиль, чтобы убедиться, что Иерусалим не использует британское снаряжение против "мирных палестинских граждан".

Об этом в четверг, 3 мая сообщает The Times of Israel.

По данным издания, Тонберри, теневой министр иностранных дел , принимая участие в саммите Палестинского национального совета в Рамалле, также пообещала, что новое правительство под контролем лейбористов "без промедления" признает государственность Палестинской Автономии.

Помимо этого Тонберри гарантировала, что она пересмотрит условия продажи британского снаряжения израильской армии, "чтобы убедиться, что ни одна единица оружия, проданная нашей страной, не используется правительством Нетаниягу для атаки на невинных палестинских граждан Газы или где-либо еще".

Уточняется, что на своей странице в Facebook Тонберри пообещала палестинскому руководству поддержку ее партии, как только новое правительство вступит в должность.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:14
Раввины требуют не издеваться над животными
17:37
Иран отказывается пересматривать условия ядерной сделки
17:14
В США поезд компании снова сошел с рельс
17:07
Нетаниягу поздравил чемпионов Европы по дзюдо
16:54
Турция, КСА и ОАЭ инвестировали в Восточный Иерусалим
16:52
Россия: Британия похитила Скрипалей
16:43
Почему нелегалы до сих пор не в тюрьме?
16:21
ШАБАК: лидеру палестинских студентов платит ХАМАС
15:54
Израиль в цифрах: За 70 лет население выросло в 10 раз
15:41
Лапид: Нетаниягу давит на Трампа
15:10
Маргвелашвили требует выдержки в отношении РФ
14:44
Лавров призвал Израиль обнародовать документы по Ирану
14:36
В Германии стартовало строительство Nord Stream 2
14:20
Ким Чен Ын хочет открыть McDonalds в Северной Корее
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus