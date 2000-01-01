Иран отказывается пересматривать условия ядерной сделки

Свое заявление Мохаммад Джавад Зариф опубликовал на сайте YouTube.
Позже пятиминутная видеозапись, в которой Зариф критикует не только власти США, но и европейские государства за их готовность идти на уступки официальному Вашингтону, также появилась в социальной сети Twitter.
В своем видеообращении глава МИД подчеркнул, что после заключения ядерной сделки экспертами ООН одиннадцать раз было подтверждено, что иранская сторона принимает принятые обязательства.
Также Зариф добавил, что именно США постоянно нарушали существующие договоренности и запугивали другие страны, чтобы те не вели бизнес с Ираном.
В Вашингтона заявление главы МИД Ирана пока что не прокомментировали.