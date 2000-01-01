Турция, КСА и ОАЭ инвестировали в Восточный Иерусалим
Менее чем за две недели от запланированного перевода посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, Турция, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты решили вложить четверть миллиарда долларов в Иерусалимский исламский вакф и еще целый ряд мусульманских организаций Восточного Иерусалима.
По данным издания, деньг пойдут на поддержку мусульманских святынь, а также школ, приютов, библиотек, судов и других институций, которые находятся в распоряжении мусульманского сообщества Иерусалима.
В телерепортаже указывается, что три страны описали такой шаг как попытку "спасення" иерусалимских святынь, но израильские чиновники опасаются, что поддержка коснется не только культурных ценностей Старого города.
Отметим, что финансы могут спровоцировать насилие накануне открытия американского посольства, которое запланировано на 14 мая.