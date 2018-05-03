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Фото из архива 03.05 14:04   MIGnews.com

Россия: Британия похитила Скрипалей

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью заявил, что ограничение доступа к Скрипалям подобно похищению и незаконному удержанию.

"Глава МИД РФ заявил, что ограничение доступа к Скрипалям подобно похищению и незаконному удержанию", - передали слова Лаврова на РИА Новости.

Как сообщили в PANORAMA, министр уверен, что Британия скрывает настоящие результаты экспертизы, бездумно обвиняя РФ в совершении преступления с целью вытеснить ее из списка главенствующих стран. Также Лавров добавил, что Россию в данной ситуации больше всего волнует здоровье россиян, "втянутых англичанами в эту провокацию".

Ранее сообщалось, что в британском городе Солсбери отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь.
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