Россия: Британия похитила Скрипалей

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью заявил, что ограничение доступа к Скрипалям подобно похищению и незаконному удержанию.
"Глава МИД РФ заявил, что ограничение доступа к Скрипалям подобно похищению и незаконному удержанию", - передали слова Лаврова на РИА Новости.
Как сообщили в PANORAMA, министр уверен, что Британия скрывает настоящие результаты экспертизы, бездумно обвиняя РФ в совершении преступления с целью вытеснить ее из списка главенствующих стран. Также Лавров добавил, что Россию в данной ситуации больше всего волнует здоровье россиян, "втянутых англичанами в эту провокацию".
Ранее сообщалось, что в британском городе Солсбери отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь.