Лапид: Нетаниягу давит на Трампа

В интервью "Армейскому радио" Лапид подчеркнул, что президенту США Дональду Трампу следует подождать в течение ближайших шести месяцев, чтобы получить время для обсуждения возможных изменений к соглашению, заключенному в 2015 году.
Также глава партии "Еш Атид" обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что он заставил Трампа выйти из соглашения, не координируя действия с европейскими государствами.
Он поддержал план, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, в котором говорится, что через 10 лет после подписания соглашения вступит в силу новая и более строгая сделка.
Израильский политик подчеркнул, что глава правительства допустился серьезной ошибки в суде, публично представив информацию, собранную в результате захвата Моссадом архивов ядерных программ Ирана.
Как известно, американский лидер готов отказаться от соглашения, согласованного в 2015 году между Тегераном и шестью мировыми державами, в преддверии 12-летнего срока для Вашингтона, чтобы возобновить поддержку сделки.