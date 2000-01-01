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Лапид: Нетаниягу давит на Трампа | Фото:03.05 15:41   MIGnews.com

Лапид: Нетаниягу давит на Трампа

Израильский политик Яир Лапид в четверг выступил против вывода США из ядерной сделки с Ираном, предварительно не заручившись поддержкой европейских партнеров.

Об этом в четверг, 3 мая сообщает The Times of Israel.

В интервью "Армейскому радио" Лапид подчеркнул, что президенту США Дональду Трампу следует подождать в течение ближайших шести месяцев, чтобы получить время для обсуждения возможных изменений к соглашению, заключенному в 2015 году.

Также глава партии "Еш Атид" обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что он заставил Трампа выйти из соглашения, не координируя действия с европейскими государствами.

Он поддержал план, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, в котором говорится, что через 10 лет после подписания соглашения вступит в силу новая и более строгая сделка.

Израильский политик подчеркнул, что глава правительства допустился серьезной ошибки в суде, публично представив информацию, собранную в результате захвата Моссадом архивов ядерных программ Ирана.

Как известно, американский лидер готов отказаться от соглашения, согласованного в 2015 году между Тегераном и шестью мировыми державами, в преддверии 12-летнего срока для Вашингтона, чтобы возобновить поддержку сделки.
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