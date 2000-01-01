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Почему нелегалы до сих пор не в тюрьме? 03.05 16:43   MIGnews.com

Почему нелегалы до сих пор не в тюрьме?

Юридический форум в защиту Израиля обратился к министру юстиции Аелет Шакед и министру внутренних дел Арье Дери с требованием проверить, по какой причине не приводится в действие 2-й параграф Закона о запрете проникновений, в соответствии с которым инфильтранты могут быть лишены свободы сроком до пяти лет.

Представитель Юридического форума Идан Абуав подчеркнул, что на сегодняшний день Израиль находится в проблематичной ситуации: у нас нет соглашение с какой-либо третьей страной, согласной принять нелегалов, а также нет возможности заключать их во временную тюрьму Холот.

Абуав поставил также министров в известность, что за последнее время были поданы сотни обвинительных заключений против арабских инфильтрантов, и только одно обвинительное заключение было подано против нелегального рабочего из Африки.

"На сегодняшний день Израиль не может слишком привередничать в выборе средств. Единственное, что остается в столь трудной ситуации – это использовать возможность юридической борьбы с нелегальным проникновением в нашу страну", - заявил Абуав.

Пресс-служба Юридического форума в защиту Эрец-Исраэль
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