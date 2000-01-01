03.05 15:10 MIGnews.com

Маргвелашвили требует выдержки в отношении РФ

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Грузинский лидер Георгий Маргвелашвили раскритиковал правительство по внутренним вопросам, после чего призвал придерживаться политики стратегической толерантности в отношениях с Россией. Во время ежегодной речи в парламенте Маргвелашвили заявил, что такая политика "важна для Грузии в нынешних условиях".Конечно же, Москва может искать предлог для нового конфликта. Задача Грузии - слежка за любыми провокациями; непредоставление России возможности применить силу.Президент Грузии обвинил правительство в монополизации власти и попытке "уничтожить политкласс в Грузии" во время парламентских выборов в 2016 году. Выборы 2016 года были попыткой ослабить политпартии в качестве основных игроков в политпространстве.Маргвелашвили акцентировал, что шагов по укреплению политической оппозиции не предпринималось.Гарант подверг критике службы безопасности: "грузины, которые совершили "насилие над обычными людьми, сейчас работают в прокуратуре и правоохранительных органах".Грузия и Российская Федерация разорвали дипотношения после августовской войны 2008 года, в ходе которой войска РФ вошли в Грузию. Как известно, Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами. Эта война укрепила связи Тбилиси с Западом. Почти все страны мира признают Абхазию и Южную Осетию частью Грузии.