03.05 15:54 MIGnews.com

Израиль в цифрах: За 70 лет население выросло в 10 раз

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Накануне Дня Независимости Израиля Центральное статистическое бюро опубликовало последние данные о населении страны. С момента создания государства численность населения выросла в 10 раз — с 806 тысяч человек в 1948 году до 8,84 миллионов в 2018 году. По оценкам ЦСБ, к 100-летию Израиля численность населения вырастет до 15,2 миллиона человек.Еврейское население составляет 74,5% — почти 6,59 миллиона человек, арабское население составляет 20,9% — почти 1,85 миллиона человек. С прошлого Дня независимости население увеличилось на 1,9% — почти на 163 тысячи человек. За год в страну прибыли почти 28 тысяч репатриантов, всего же за 70 лет стран приняла почти 3,2 миллиона репатриантов. Первая большая волна, в середине 50-х годов прошлого века, удвоила население страны всего в течение 4 лет (прибыло более 700 тысяч новых репатриантов). Вторая большая волна, начавшаяся в 90-е годы прошлого века, увеличила население более чем на 10% (более 900 тысяч новых репатриантов, почти 43% от общего числа репатриировавшихся в Израиль).В 1949 году в Израиле существовало 500 населенных пунктов, в 2016 году их количество выросло до более чем 1.200. Почти половина населения, 44%, проживает в 15 крупных городах с населением более чем 100 тысяч человек. Крупнейшим городом Израиля является его столица, в которой проживают 882 тысячи жителей. Самым мелким городским населенным пунктом является Кфар-Виткин с 2 тысячами жителей. Самым мелким поселком является Наве Зоар с 70 жителями.Продолжительность жизни израильтян выросла с 67 лет у женщин и 64 лет у мужчин в 60-е годы прошлого века до 80 лет у мужчин и 84 лет у женщин сегодня. В 2018 году у 70% населения Израиля есть как минимум один автомобиль по сравнению с 3% во время создания государства. 68% израильтян имеют сегодня собственную крышу над головой по сравнению с 43% 70 лет назад.