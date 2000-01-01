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New York Times отправила Абу Мазена в отставку | Фото: Flickr03.05 13:47   MIGnews.com

New York Times отправила Абу Мазена в отставку

Редакция американского таблоида New York Times присоединилась к критикам Махмуда Аббаса на фоне его антисемитских высказываний о Холокосте, который он назвал результатом финансовой деятельности европейских евреев.

2 мая газета выпустила редакционную заметку "Пусть подлые слова Аббаса станут последними на должности палестинского лидера", в которой главред издания заявил, что Абу Мазен "утратил все доверие как надежный партнер, если палестинцы и израильтяне вновь когда-либо попытаются возобновить переговоры".

В то же время в тексте статьи напоминается о том, что подобные сентенции для Аббаса не в новинку – в 1982 году он защитил кандидатскую диссертацию, где открыто отрицал факт гибели 6 млн. европейских евреев.

И хотя в 1993 году, когда Рабин и Арафат подписали соглашения Осло, все "выглядело более обнадеживающим", за прошедшие годы сложилась удручающая тенденция.

"Мечта Палестины о независимости все дальше, и Аббас находится под растущим давлением собственных и чужих решений, связанных с Израилем, который полностью контролирует Западный Берег", - говорится в статье NYT.

Напомнив о коррупции и неработоспособности ПА, об ослаблении необходимых для независимого государства институтов и нежелании проводить выборы, редакция заявила о том, что Абу Мазен лишился народной поддержки, поскольку он искусственно продлевает свое правление, препятствуя появлению новых лидеров.

"Он также не смог объединить палестинцев Западного Берега, на котором доминирует его партия ФАТХ, с находящимися в секторе Газа, где господствует ХАМАС", - констатировали в издании.

Но даже на этом фоне "гнусная речь Аббаса стала новым уровнем низости", добавили в газете, дословно повторив слова американского посла в Израиле Дэвида Фридмана.

"Он несомненно чувствует себя озлобленным и осажденным со всех сторон. Но, поддавшись таким темным, агрессивным инстинктам, он показал, что ему пришла пора уйти. Палестинцы нуждаются в энергичном лидере, у кого будет больше шансов добиться независимости Палестины и дать двум народам возможность жить в мире", - заключили New York Times.
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