New York Times отправила Абу Мазена в отставку

Редакция американского таблоида New York Times присоединилась к критикам Махмуда Аббаса на фоне его антисемитских высказываний о Холокосте, который он назвал результатом финансовой деятельности европейских евреев.
2 мая газета выпустила редакционную заметку "Пусть подлые слова Аббаса станут последними на должности палестинского лидера", в которой главред издания заявил, что Абу Мазен "утратил все доверие как надежный партнер, если палестинцы и израильтяне вновь когда-либо попытаются возобновить переговоры".
В то же время в тексте статьи напоминается о том, что подобные сентенции для Аббаса не в новинку – в 1982 году он защитил кандидатскую диссертацию, где открыто отрицал факт гибели 6 млн. европейских евреев.
И хотя в 1993 году, когда Рабин и Арафат подписали соглашения Осло, все "выглядело более обнадеживающим", за прошедшие годы сложилась удручающая тенденция.
"Мечта Палестины о независимости все дальше, и Аббас находится под растущим давлением собственных и чужих решений, связанных с Израилем, который полностью контролирует Западный Берег", - говорится в статье NYT.
Напомнив о коррупции и неработоспособности ПА, об ослаблении необходимых для независимого государства институтов и нежелании проводить выборы, редакция заявила о том, что Абу Мазен лишился народной поддержки, поскольку он искусственно продлевает свое правление, препятствуя появлению новых лидеров.
"Он также не смог объединить палестинцев Западного Берега, на котором доминирует его партия ФАТХ, с находящимися в секторе Газа, где господствует ХАМАС", - констатировали в издании.
"Он несомненно чувствует себя озлобленным и осажденным со всех сторон. Но, поддавшись таким темным, агрессивным инстинктам, он показал, что ему пришла пора уйти. Палестинцы нуждаются в энергичном лидере, у кого будет больше шансов добиться независимости Палестины и дать двум народам возможность жить в мире", - заключили New York Times.