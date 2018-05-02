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Несмотря на угрозы: Израиль продолжит атаковать в Сирии 03.05 13:35   MIGnews.com

Несмотря на угрозы: Израиль продолжит атаковать в Сирии

Высший военно-политический эшелон Израиля намерен придерживаться и в дальнейшем жесткой линии относительно попыток наращивания иранского присутствия в Сирии, сообщает военный обозреватель газеты Гаарец Амос Харель.

Даже после двух последних громких атак, приписываемых Израилю, и последовавших за ними угроз отмщения со стороны Ирана, нет никаких признаков изменений в израильской политике. В этом начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкот безоговорочно поддерживается премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Авигдором Либерманом.

Согласно оценкам израильской разведки, Иран продолжает переброску современных вооружений в Сирию - но они более не предназначены для последующей передачи “Хизбалле” в Ливан. Они остаются в Сирии с тем, чтобы усилить и закрепить в этой стране иранское военное присутствие. Израиль более всего опасается того, что без решительных действий Иран преуспеет в создании системы ракет земля-земля, направленных на израильские города, и прикрытых современными средствами воздушной обороны. И Сирия, и Ливан в этом случае окажутся под его эксклюзивным контролем.

Сирия продолжает оставаться одной из главных проблем для израильского военно-политического истеблишмента. Асаду поставляют оружие не только иранцы, но и Россия - и тут уже речь идет о других масштабах и о другом качестве. Сирия превратилась в полигон испытаний новейших систем вооружений. И в случае с Сирией конвенциональные вооружения все в больше степени дополняют электронные системы.

Речь не идет о “кибер-атаках” совершаемых из кондиционируемых комнат на далеких континентах, но о “боевых” электронных системах. Их задачей является изучение “электромагнитных подписей” вооружений и командных систем врага в рутинных и боевых ситуациях - с целью их подавления в реальном времени и/или предоставления преимуществ собственным наступательным и оборонительным системам. В рамках сирийской кампании применение таких систем сегодня это - прямая, и, как минимум, косвенная угроза Израилю, ограничивающая его возможности и маневренность в регионе. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Военный проект России в Сирии. Последствия для Израиля".

Еще одна проблема Израиля - готовящаяся эвакуация американских солдат из Сирии. Франция, Израиль и Саудовская Аравия пытаются переубедить президента Дональда Трампа, указывая на то, что уход американцев послужит укреплению гегемонии Ирана и влияния России. Некоторые сановники американского правительства высказывают предположение о том, что Трампа удастся уговорить, и он согласится оставить американцев в Сирии еще не шесть месяцев.
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