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Либерман: Все войны Израиля были нам навязаны 03.05 13:23   MIGnews.com

Либерман: Все войны Израиля были нам навязаны

Израиль никогда не стремился начинать войну с Ираном, утверждает министр обороны Еврейского государства Авигдор Либерман.

"Я не хочу говорить ни о каких ударах, мы не собираемся, никогда не хотели просто так никого ударять. Все войны, которые мы вели до сегодняшнего дня,— это войны, которые нам навязали", - прокомментировал он в интервью российскому изданию "Коммерсантъ" возможность нанесения ударов по иранским ядерным объектам.

Министр напомнил о том, что, заключая Совместный всеобъемлющий план действий, Иран утаил от западных партнеров тот факт, что у него "в столе" находится замороженный проект "Амад", в рамках которого Тегеран разрабатывал ядерное оружие.

"С самого начала никакого намерения разрабатывать мирный атом у них не было. Иранская программа не закрыта, ее просто заморозили для того, чтобы максимально извлечь выгоду из подписанного соглашения и, безусловно, вернуться к ней позже", - сказал глава оборонного ведомства.

Он сравнивает ядерное соглашение с Мюнхенским соглашением.

"Это соглашение было чистой попыткой Запада, абсолютно уставшего, не способного к сопротивлению, потерявшего политическую волю и решившего задобрить чуму ХХI века — радикальный ислам … Та же самая природа. Неготовность к сопротивлению, отсутствие политической воли", - добавил Либерман.

При этом глава Минобороны заверил в том, что Еврейское государство враждует не с иранским народом, а с режимом аятолл, который "поставил главной целью своей внешней политики уничтожение Государства Израиль".
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