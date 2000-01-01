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Израиль хочет заключить с ООН новую сделку по нелегалам | Фото: Амос Бен Гершом, GPO03.05 12:28   MIGnews.com

Израиль готов заключить с ООН сделку по нелегалам

Правительство Еврейского государства намеревается возобновить переговоры с ООН о переселении части из 38 тыс. нелегальных мигрантов, прибывших из африканских стран (преимущественно Эритреи и Судана).

Напомним, что в прошлом месяце премьер-министр Биньямин Нетаниягу совершил политический зигзаг – 2 апреля он объявил о заключении сделки с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), в рамках которой ряд западных стран должны были принять из Израиля 16 250 беженцев, взамен на что такое же количество получило бы гражданство Еврейского государства. Однако на следующий же день под давлением со стороны соратников он был вынужден разорвать договор.

Как сообщает 10-ый канал израильского телевидения, сейчас премьер готов вернуться к обсуждению этого вопроса с УВКБ ООН, но лишь с единственной целью – добиться более выгодных условий.

По данным "десятки", УВКБ уже уведомило израильское правительство о своей готовности подписать "беспроигрышную" сделку, которая будет выгодна "как Израилю, так и людям, нуждающимся в убежище".

Совет национальной безопасности Израиля выразил готовность пересмотреть договор, внеся в него некоторые поправки с целью уменьшения числа африканских беженцев, которые должны по итогу остаться в стране.
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