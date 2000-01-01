03.05 11:19 MIGnews.com

Гидеон Саар: у нас нет партнера для мира

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В обозримом будущем Израилю не заключить мир с палестинцами, потому что у последних нет ни одного лидера, который бы хотел примирения, считает бывший глава МВД и "номер два" в списке "Ликуда" Гидеон Саар."Я не предвижу мира с палестинцами в обозримом будущем. Я не думаю, что у Палестинской администрации есть руководство, желающее двигаться в этом направлении. Как мы видим, они продолжают платить зарплаты террористам, тратят из своего бюджета огромные суммы террористам и их семьям. Они платят и подстрекают к убийству евреев. Они подстрекают в своей системе образования, подстрекают в своих СМИ. Они отравляют следующее поколение. В подобных условиях я не вижу перспектив для мира", - заявил он в интервью американской газете The Algemeiner.Саар напомнил, что у палестинского руководства нет мандата народного доверия – последние выборы в автономии проходили 13 лет назад."Поскольку мы хотим и стремимся к миру, надо признать факт: у нас нет партнера для мира, и мы не должны идти им навстречу, создавая палестинское государство в самом сердце нашей страны. С точки зрения нашей национальной безопасности и демографии эта идея очень опасна. И я считаю, что Израиль должен предельно ясно дать понять, что мы не станем идти навстречу этой опасной идее", - добавил экс-министр.Гидеон Саар призывает израильское руководство быть реалистами и следовать национальным интересам своего государства.Полная версия интервью была опубликована на сайте The Algemeiner.