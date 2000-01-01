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03.05 11:06   MIGnews.com

Еврей из Тегерана: граждане Ирана в шоке

Иранский еврей, житель Тегерана, дал интервью радио Галей ЦАХАЛ. Он рассказал о реакции иранского населения на информацию о том, что Моссаду удалось вывести иранский ядерный архив из страны.

Он сказал: “Граждане Ирана - в полном шоке от смелости Моссада. Это влияет и на экономику - доллар резко подскочил”.

Еврей также сказал: “Мы верим Нетаниягу, и спрашиваем - как это возможно, что режим обманывает народ 40 лет и рассказывает нам небылицы”.
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