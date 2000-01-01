Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Адвокаты Сары Нетаниягу пытаются закрыть дело до суда | Фото: Коби Гидеон, GPO03.05 10:21   MIGnews.com

Адвокаты Сары Нетаниягу пытаются закрыть дело до суда

Адвокаты Сары Нетаниягу предприняли последнюю попытку предотвратить начало уголовного преследования супруги израильского премьера из-за колоссальных трат средств из казны на частные приемы в резиденции.

Для этого в среду состоялась встреча юридических защитников Сары Нетаниягу с юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом, которому они предложили следующее: их подзащитная готова признаться в обвинениях и возместить государству все средства. Взамен на это расследование будет закрыто до публикации обвинительного заключения.

В то же время израильская пресса, цитируя адвокатов Сары Нетаниягу, пишет, что заявленная следователями сумма слишком переоценена и должна быть снижена. Сколько именно затребовало следствие, неизвестно, однако ранее Мандельблит оценивал размер хищений в 360 тыс. шекелей.

Представители семьи Нетаниягу заявили на встрече, что премьерская супруга не знала о том, что совершает преступление, доверяя руководителям финансовой и административной команд резиденции и канцелярии и изучая подробности накладных. Поэтому юристы считают, что она осуществила проступок несознательно.

Сами же юристы Нетаниягу настаивают на том, что подобные обвинения не соответствуют действительности.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:07
Названа причина крушения Су-30СМ вблизи Латакии
12:06
Израиль пытался уничтожить "мозг" ядерной программы Ирана
11:51
В Средиземное море упал российский Су-30, пилоты погибли
11:49
Афула: водителя ранили ножом, автобус врезался в столб
11:19
Гидеон Саар: у нас нет партнера для мира
11:06
Еврей из Тегерана: граждане Ирана в шоке
10:17
Палестинцы снесли часть заграждений на границе с Газой
10:07
"Если против нас направят С-300, мы ответим"
09:44
Федералы задержали парня, планировавшего теракт в ТЦ
09:23
20-летний сержант взломал сервера ЦАХАЛ
09:17
Праздник палестинских поджигателей  
09:10
Ливан обвиняет Израиль в похищении гражданина
08:32
30 человек ранены во время еврейского праздника в Лондоне  
08:03
285 израильтян пострадали во время празднования Лаг ба-Омер
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus