03.05 10:21 MIGnews.com

Адвокаты Сары Нетаниягу пытаются закрыть дело до суда

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Адвокаты Сары Нетаниягу предприняли последнюю попытку предотвратить начало уголовного преследования супруги израильского премьера из-за колоссальных трат средств из казны на частные приемы в резиденции.Для этого в среду состоялась встреча юридических защитников Сары Нетаниягу с юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом, которому они предложили следующее: их подзащитная готова признаться в обвинениях и возместить государству все средства. Взамен на это расследование будет закрыто до публикации обвинительного заключения.В то же время израильская пресса, цитируя адвокатов Сары Нетаниягу, пишет, что заявленная следователями сумма слишком переоценена и должна быть снижена. Сколько именно затребовало следствие, неизвестно, однако ранее Мандельблит оценивал размер хищений в 360 тыс. шекелей.Представители семьи Нетаниягу заявили на встрече, что премьерская супруга не знала о том, что совершает преступление, доверяя руководителям финансовой и административной команд резиденции и канцелярии и изучая подробности накладных. Поэтому юристы считают, что она осуществила проступок несознательно.Сами же юристы Нетаниягу настаивают на том, что подобные обвинения не соответствуют действительности.