03.05 09:26 MIGnews.com

Новый суд по делу Эльора Азарии

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После замены команды защитников “хевронского стрелка” Эльора Азарии в военный трибунал в Кирие подана апелляция с просьбой облегчить вынесенный солдату приговор.Адвокаты Азарии требуют отменить обвинительное заключение, единогласно одобренное тремя судьями военного суда четыре месяца назад, и скостить срок Аазрии.Азарию теперь представляет адвокат Йорам Шефтель. Он заявил, что представит “новые доказательства, которые приведут к оправданию Азарии”.В феврале суд приговорил Азарию к 18 месяцам тюрьмы за непреднамеренное убийство раненого палестинского террориста в Хевроне. Это наказание - меньше минимума, предусмотренного законом по данной статье.Юристы отмечают, что Шефтель пошел на очень рискованный ход - пересмотр дела может привести к значительному ужесточению приговора в отношении Азарии.