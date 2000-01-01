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YouTube 03.05 10:32   MIGnews.com

Мири Регев: "Закрыть штаб-квартиру ООН в Иерусалиме"

Министр культуры и спорта Мири Регев (Ликуд) потребует на заседании кабинета министров закрыть штаб-квартиру ООН в Армон Ханатзив и вернуть землю государству.

Регев призвала к такому шагому после того, как Руководящий комитет Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) проголосовал за принятие резолюции об отказе Израилю в правах на Иерусалим.

В резолюции говорится, что "все законодательные и административные меры и действия, предпринятые Израилем, оккупирующей державой, которые изменили или намерены изменить характер и статус Священного города Иерусалима и, в частности, "базовый закон" в отношении Иерусалима, недействительны и должны быть немедленно аннулированы".

В резолюции также осуждается Израиль за военные конфликты с террористической организацией ХАМАС, которая контролирует сектор Газа. 22 страны проголосовали за резолюцию, по сравнению с 10, которые проголосовали против нее. 23 страны воздержались от голосования.

"За 50 лет нашего суверенитета в городе не было необходимости в присутствии наблюдателей ООН, им была предоставлена возможность использовать этот комплекс для контроля за соглашениями о прекращении огня в рамках "Шестидневной войны" - соглашениями, которые более не актуальны. Эта сага должна закончиться", - заявила Регев в интервью 2 каналу во вторник вечером, 2 мая.

"Я намерена обратиться в Министерство иностранных дел и другие заинтересованные стороны, чтобы вернуть соединение, расположенное в районе Армон Ханатзив в центре Иерусалима, государству Израиль", - добавила она.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что меньшее число стран поддержало резолюцию во вторник, чем поддержало аналогичные резолюции против Израиля в прошлом году, но добавил: "Я все еще хочу предпринять систематические и последовательные усилия, чтобы еще больше сократить это число, потому что для такого рода голосований нет места в ООН".

Лидер оппозиции Ицхак Герцог назвал резолюцию антисемитской.
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