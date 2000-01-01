03.05 09:54 MIGnews.com

Эр-Рияд не видит смысла в переговорах с Ираном

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Наследный принц Саудовской Аравии заявил во вторник, 2 мая, в редком и широкомасштабном интервью, что нет места для диалога с соперником Эр-Рияда, Ираном, из-за его шиитских амбиций "контролировать исламский мир".Интервью, которое транслировалось по нескольким саудовским телеканалам, позволило взглянуть на то, как Мухаммед бин Салман видит главного конкурента королевства. Это также подчеркнуло широту его полномочий.Министр обороны Саудовской Аравии принц Мохаммед бин Салман заявил, что его страна может разгромить иранских боевиков в Йемене, где саудовские войска возглавляют коалицию арабских государств Персидского залива, вмешавшуюся в гражданскую войну.Мусульмане-сунниты, Саудовская Аравия и шиитский Иран конкурируют за влияние на Ближнем Востоке, поддерживая конкурирующие группировки в гражданской войне в Сирии. В Йемене Иран отрицает финансовую или военную поддержку сил Хути, которые борются с правительственными силами, связанными с Саудовской Аравией.На вопрос, готова ли Саудовская Аравия к прямому диалогу с Тегераном, кронпринц отметил, что нельзя говорить с властью, планирующей возвращение имама Махди.Согласно конституции Ирана со времен революции 1979 года, верховный лидер страны является земным представителем имама до его возвращения.