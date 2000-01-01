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В Великобритании распустили парламент | Фото: Thinkstock03.05 08:30   MIGnews.com

В Великобритании распустили парламент

Парламент Великобритании со среды объявлен распущенным в преддверии досрочных выборов, сообщает Sky News. После полуночи депутаты стали рядовыми гражданами.

Отметим, что до 8 июня, на которое назначено голосование, Британия останется без своего высшего законодательного органа.

Премьера Терезу Мэй сегодня ожидает аудиенция у королевы - на ней она формально согласует с Елизаветой II роспуск парламента (хотя по закону разрешения монарха для этого не требуется).

Выборы в Великобритании изначально были запланированы на 2020 год. Однако глава правительства инициировала досрочные выборы, так как, по ее словам, страна нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве для выхода из Евросоюза.
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