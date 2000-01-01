В Великобритании распустили парламент

Парламент Великобритании со среды объявлен распущенным в преддверии досрочных выборов, сообщает Sky News. После полуночи депутаты стали рядовыми гражданами.
Отметим, что до 8 июня, на которое назначено голосование, Британия останется без своего высшего законодательного органа.
Премьера Терезу Мэй сегодня ожидает аудиенция у королевы - на ней она формально согласует с Елизаветой II роспуск парламента (хотя по закону разрешения монарха для этого не требуется).
Выборы в Великобритании изначально были запланированы на 2020 год. Однако глава правительства инициировала досрочные выборы, так как, по ее словам, страна нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве для выхода из Евросоюза.