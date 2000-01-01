03.05 09:21 MIGnews.com

Путин и Трамп не договорились о дате встречи

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В ходе состоявшейся накануне телефонной беседы президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина конкретная дата личной встречи между ними не была определена, сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Майкла Энтона.Энтон подтвердил, что вопрос будет прорабатываться на экспертном уровне.Ранее пресс-служба Кремля проинформировала, что главы государств высказались за продолжение контактов по телефону, "а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита "Группы двадцати" 7-8 июля в Гамбурге".Тем временем госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал состоявшийся разговор "очень конструктивным" и отметил, что "это был очень и очень положительный разговор, детальный обмен мнениями".Как отмечается в пресс-релизе Белого дома, распространенном по итогам телефонных переговоров, президенты обсудили совместную работу в целях искоренения терроризма на всем Ближнем Востоке, а также вопрос о создании зон безопасности в Сирии.