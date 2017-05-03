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Премьер Израиля: в Сирии `десятки тонн` химического оружия 03.05 08:02   MIGnews.com

Премьер Израиля: в Сирии "десятки тонн" химического оружия

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу заявил о "десятках тонн" запасов химического оружия в Сирии, передает РИА Новости.

Премьер считает, что есть вероятность, что это оружие могут применить против Еврейского Государства.
"Я обещаю вам, что, если кому-либо когда-либо придет в голову мысль применить оружие массового поражения против нас, он подвергнет страшной опасности самого себя", – заявил Нетаниягу, подчеркнув, что "это первый принцип в оборонной доктрине", который он продвигает.

В начале апреля оппозиция сообщила о применении в Сирии отравляющих веществ. Власти США обвинили в случившемся сирийское правительство, после чего нанесли ракетный удар по авиабазе на территории страны.

Израиль также возложил ответственность за случившееся на правительство Сирии и приветствовал удар Соединенных Штатов.
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