Премьер Израиля: в Сирии "десятки тонн" химического оружия
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу заявил о "десятках тонн" запасов химического оружия в Сирии, передает РИА Новости.
Премьер считает, что есть вероятность, что это оружие могут применить против Еврейского Государства.
"Я обещаю вам, что, если кому-либо когда-либо придет в голову мысль применить оружие массового поражения против нас, он подвергнет страшной опасности самого себя", – заявил Нетаниягу, подчеркнув, что "это первый принцип в оборонной доктрине", который он продвигает.
В начале апреля оппозиция сообщила о применении в Сирии отравляющих веществ. Власти США обвинили в случившемся сирийское правительство, после чего нанесли ракетный удар по авиабазе на территории страны.
Израиль также возложил ответственность за случившееся на правительство Сирии и приветствовал удар Соединенных Штатов.