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YouTube 03.05 07:38   MIGnews.com

Минобороны США, Японии, Южной Кореи обсудили ситуацию с КНДР

Минобороны США, Японии и Южной Кореи обсудили ситуацию с Северной Кореей.
Как сообщает Пентагон, совещание прошло в понедельник, 3 мая. Делегацию США возглавлял и.о. помощника министра обороны по Восточной Азии Крис Джонстон.
Американская сторона подтвердила "железную приверженность безопасности Южной Кореи и Японии", передает РИА Новости.

На фоне продолжающихся ракетных испытаний Северной Кореи выросла напряженность вокруг Корейского полуострова.
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