03.05 07:38 MIGnews.com

Минобороны США, Японии, Южной Кореи обсудили ситуацию с КНДР

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Минобороны США, Японии и Южной Кореи обсудили ситуацию с Северной Кореей.Как сообщает Пентагон, совещание прошло в понедельник, 3 мая. Делегацию США возглавлял и.о. помощника министра обороны по Восточной Азии Крис Джонстон.Американская сторона подтвердила "железную приверженность безопасности Южной Кореи и Японии", передает РИА Новости.На фоне продолжающихся ракетных испытаний Северной Кореи выросла напряженность вокруг Корейского полуострова.