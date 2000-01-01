Минобороны США, Японии, Южной Кореи обсудили ситуацию с КНДР
Минобороны США, Японии и Южной Кореи обсудили ситуацию с Северной Кореей.
Как сообщает Пентагон, совещание прошло в понедельник, 3 мая. Делегацию США возглавлял и.о. помощника министра обороны по Восточной Азии Крис Джонстон.
Американская сторона подтвердила "железную приверженность безопасности Южной Кореи и Японии", передает РИА Новости.
На фоне продолжающихся ракетных испытаний Северной Кореи выросла напряженность вокруг Корейского полуострова.