Тереза Мэй: ЕС пытается повлиять на выборы в Британии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что в Евросоюзе хотят изменить результаты досрочных парламентских выборов в ее стране. Об этом сообщает Би Би Си.
“Позиция Великобритании в Европе представлена континентальной прессой в искаженном виде. Переговорная позиция Еврокомиссии ужесточилась. Из уст европейских политиков и официальных лиц звучат угрозы”, — заявила глава британского правительства.
Целью ЕС, по мнению премьера, является выгодный Европе исход всеобщих выборов 8 июня.
Тереза Мэй также считает, что события последних дней доказывают желание недобросовестных людей сорвать переговоры по Brexit.