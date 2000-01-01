03.05 21:43 MIGnews.com

Тереза Мэй: ЕС пытается повлиять на выборы в Британии

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что в Евросоюзе хотят изменить результаты досрочных парламентских выборов в ее стране. Об этом сообщает Би Би Си.“Позиция Великобритании в Европе представлена континентальной прессой в искаженном виде. Переговорная позиция Еврокомиссии ужесточилась. Из уст европейских политиков и официальных лиц звучат угрозы”, — заявила глава британского правительства.Целью ЕС, по мнению премьера, является выгодный Европе исход всеобщих выборов 8 июня.Тереза Мэй также считает, что события последних дней доказывают желание недобросовестных людей сорвать переговоры по Brexit.