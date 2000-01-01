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YouTube 03.05 19:58   MIGnews.com

Европол: ISIS разрабатывает собственную соцсеть

Джихадистская группировка “Исламское Государство”, известная как ISIS, разрабатывает собственную социальную сеть, чтобы избежать раскрытия спецслужбами своих сообщений. Об этом заявил глава Европола Роб Уэйнрайт.

Он сообщил, что новая онлайн-платформа была обнаружена в ходе 48-часовой операции по борьбе с экстремизмом в сети на прошлой неделе, пишет агентство Reuters.

“В рамках этой операции удалось узнать, что ISIS разрабатывает свою собственную социальную сеть, его собственную часть интернета для ведения своей деятельности”, — отметил директора Европола.
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