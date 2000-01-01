03.05 19:58 MIGnews.com

Европол: ISIS разрабатывает собственную соцсеть

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Джихадистская группировка “Исламское Государство”, известная как ISIS, разрабатывает собственную социальную сеть, чтобы избежать раскрытия спецслужбами своих сообщений. Об этом заявил глава Европола Роб Уэйнрайт.Он сообщил, что новая онлайн-платформа была обнаружена в ходе 48-часовой операции по борьбе с экстремизмом в сети на прошлой неделе, пишет агентство Reuters.“В рамках этой операции удалось узнать, что ISIS разрабатывает свою собственную социальную сеть, его собственную часть интернета для ведения своей деятельности”, — отметил директора Европола.