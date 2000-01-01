Шойгу о сотрудничестве РФ и США в Сирии: Там тесно
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва и Вашингтон продолжают контакты по Сирии на рабочем уровне.
По его словам, контакт России и Соединенных Штатов настолько тесный, что страны не могу не сотрудничать. В первую очередь это связано с тем, что Москве нужно обеспечить безопасность российских пилотов на территории Сирии, передает "Политика Сегодня".
"Там настолько тесно, что мы не можем не работать. Поэтому у нас контакты на рабочем уровне были, так и продолжают быть", – сказал министр обороны РФ.
Министр обороны отметил, что воздушный режим стал жестче и теперь все решается исключительно через запрос, а не уведомление.