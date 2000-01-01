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kremlin.ru 03.05 20:52   MIGnews.com

Шойгу о сотрудничестве РФ и США в Сирии: Там тесно

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва и Вашингтон продолжают контакты по Сирии на рабочем уровне.

По его словам, контакт России и Соединенных Штатов настолько тесный, что страны не могу не сотрудничать. В первую очередь это связано с тем, что Москве нужно обеспечить безопасность российских пилотов на территории Сирии, передает "Политика Сегодня".

"Там настолько тесно, что мы не можем не работать. Поэтому у нас контакты на рабочем уровне были, так и продолжают быть", – сказал министр обороны РФ.

Министр обороны отметил, что воздушный режим стал жестче и теперь все решается исключительно через запрос, а не уведомление.
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