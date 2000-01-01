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kremlin.ru 03.05 17:33   MIGnews.com

Не хотят работать: Путин подшутил над турецкой делегацией

Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом начались с заминки, поскольку турецкая делегация не смогла сразу определиться с местами, на которые сядут ее представители. Российский лидер, глядя на это, удачно пошутил.

Переговоры проходят в госрезиденции президента России "Бочаров ручей". В зал переговоров зашли лидеры двух стран и члены делегации, однако не всем сразу удалось занять свои места.

Президент России предложил подождать и, обращаясь к турецкому коллеге, в шутку сказал: "Не хотят твои работать". Через несколько секунд переговоры начались.

В ходе переговоров главы государств обсудили актуальные международные и региональные проблемы, касающиеся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили строительство трубопровода "Турецкий поток" и снятие ограничений со стороны Анкары на поставки российского зерна.

В ходе встречи Владимир Путин также выразил надежду, что внутриполитическая ситуация в Турции стабилизируется после конституционной реформы.

В последний раз президенты встречались 10 марта в Кремле. Тогда Путин и Эрдоган отметили, что Россия и Турция вернулись на путь партнерского взаимодействия.

Отношения двух стран обострились после того, как в осенью 2015 года турецкие военные сбили в Сирии бомбардировщик Су-24. В июне 2016 года Эрдоган принес извинения в связи с инцидентом и страны запустили процесс поэтапного восстановления двусторонних связей.
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