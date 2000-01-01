04.05 07:39 MIGnews.com

Народный автобус в шабат

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В центре стране уже в самое ближайшее время появятся три новых автобусных маршрута, действующих в шабат. Инициатором проекта стала общественная организация «Ноа Тнуа», которая мобилизовала средства с помощью народного финансирования.Изначально в «Ноа Тнуа» планировали собрать с помощью кампании на сайте HeadStartтолько 180 тысяч шекелей на открытие одного маршрута, но кампания внезапно начала набирать обороты во многом благодаря вмешательству ультраортодоксальной партии «ШАС». Несколько недель назад депутат партии обратился к министру транспорта с требованием внести поправку в закон, чтобы не позволить общественным организациям собирать средства на открытие автобусных маршрутов, действующих в шабат. Подобное произошло и в Рош ха Аин, где бывший заместитель мэра города, близкий к партии «ШАС», выступил против инициативы сбора средств на работу в шабат линии между Рош ха Аин и Тель-Авивом.Противодействие партии «ШАС» открытию автобусных маршрутов привело к прямо противоположному результату. В течение 48 часов после публикации сообщения на проект были собраны пожертвования почти в 50 тысяч шекелей. За две недели до официального окончания кампании уже было собрано достаточно средств на финансирование одной линии, которая будет работать параллельно линии 18 автобусной компании Дан: между Бат Ямом и Тель-Авивом.На фоне всеобщего воодушевления в «Ноа Тнуа» приняли решение продолжить сбор средств и установили новую цель — 290 тысяч шекелей — с целью финансирования дополнительной автобусной линии, направление которое будет выбрано посредством исследований. Новая цель была достигнута и в организации уже объявили, что деньги будут направлены также на бесплатные подвозки для солдат и распространение проездных среди наиболее слабых слоев населения на сумму 180 тысяч шекелей.Попутно была поставлена цель собрать средства на финансирование маршрута, аналогичного маршруту 61 компании Дан, который будет действовать в шабат между Рамат-Ганом и Тель-Авивом уже в летние месяцы. Поскольку маршрут проходит в районах с большим спросом, то, чтобы его задействовать, достаточно всего 45 тысяч шекелей. В связи с этим в «Ноа Тнуа» повысили цель сбора средств до 335 тысяч шекелей, на данном этапе для его достижения осталось собрать всего порядка 30 тысяч.На протяжении последних двух лет организация обеспечивает работу в шабат двух маршрутов между Рамат-Ганом, Гиватаимом и Тель-Авивом. Стоимость проезда составляет 9 шекелей и требуется заранее обратиться в организацию для записи на поездку.