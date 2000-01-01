03.05 15:22 MIGnews.com

Водительские права можно получать в почтовых отделениях

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С 3 мая дня можно получать новые водительские права в 700 почтовых отделениях страны.Услуга доступна для тех водителей, срок действия водительского удостоверения которых истек, а новое удостоверение, отправленное на почтовый адрес, не дошло до адресата, а также для тех, чье водительское удостоверение было утеряно, украдено или повреждено. При необходимости, на почте можно получить временное водительское удостоверение (постоянные водительские права, т.е пластиковая карточка, придёт позже на адрес водителя, зарегистрированный в МВД).Около трех месяцев назад Минтранс и "Доар Исраэль" сообщили о введении нового сервиса для водителей. Тогда шла речь о возможности оформить новое водительское удостоверение почти в 30-ти почтовых отделениях страны. Ввиду успеха пилотного проекта, принято решение предоставлять эту услугу во всех 700 почтовых филиалах.Говоря о расширении сервиса, министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил: "Предоставление возможности получения водительских удостоверений и оплаты за их оформление на почте значительно улучшит уровень обслуживания водителей, сэкономит их время и сократит очереди в офисах Управления регистрации автотранспорта".На данном этапе оплата в почтовых отделениях производится только наличными. Для оформления документа необходимо предоставить удостоверение личности водителя.Граждане, водительские права которых "заморожены" (Управлением судебных приставов, судом и т.д), а также те, кто должны пройти проверку зрения или сменить фотографию на документе, не смогут получить новые права на почте.Заметим, что сервис – часть программы Минтранса по расширению спектра услуг для граждан, не имеющих возможности прибыть в офисы Управления регистрации автотранспорта и предпочитающих сэкономить время.В рамках этой программы для водителей уже на протяжении нескольких лет предоставляется возможность заказа водительских прав и техпаспорта автомобиля, а также оплаты этих услуг посредством Справочного центра Управления регистрации автотранспорта по тел. *5678, интернет-сайта Минтранса mot.gov.il, и в компьютеризированных автоматах ("ришьёмат"), расположенных в более 70-ти филиалах сети Супер-Фарм по всей стране (для этого необходима кредитная карта владельца водительских прав или автотранспорта).