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kremlin.ru 03.05 14:30   MIGnews.com

Эрдоган определился, о чем будет говорить с Путиным

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал основные темы, которые собирается обсудить во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Главной темой переговоров станет политическое урегулирование сирийского кризиса.

"Безусловно, самое важное на переговорах — это Сирия. Мы вместе сделали много шагов, чтобы остановить кровопролитие в Сирии. У нас продуктивное сотрудничество. Наша общая цель — достичь политического урегулирования. Важно установить перемирие. Надеюсь, эти переговоры будут продуктивными", — сказал турецкий лидер.

Одним из таких вопросов станет снятие взаимных торговых ограничений.

"Самые большие барьеры — это ограничения в торговле. Наши усилия направлены на то, чтобы их снять, над этим работают наши правительства. Я еще раз Путину скажу, что этот процесс надо ускорить. Нельзя отдавать это в жертву бюрократии", — заявил Эрдоган перед вылетом в Сочи.

Напомним, Россия вводила эмбарго на поставки продуктов из Турции с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. В октябре правительство РФ решило допустить на отечественный рынок турецкие косточковые культуры и цитрусовые, а позже, в марте этого года, сняли запрет на поставки репчатого лука, цветной капусты и брокколи, соли и морской воды, жевательной резинки и гвоздик. Под запретом остаются поставки замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники.

С 15 марта 2017 года власти Турции изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки.
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