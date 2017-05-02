03.05 11:35 MIGnews.com
День Независимости: стычка полиции с правыми в Иерусалиме
Полиция задержала пять активистов движения Хозрим Лехар в Иерусалиме вечером 2 апреля.
Движение пыталось провести несанкционированный митинг в районе Кикар ЦАХАЛ.
Часть активистов пыталась блокировать дороги и не подчинилась приказаниям полицейских. Два активиста пытались остановить движение скоростного трамвая.
Со своей стороны, активисты движения Хозрим Лехар обвиняют полицию в “чрезмерном насилии”.
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