03.05 11:35 MIGnews.com

День Независимости: стычка полиции с правыми в Иерусалиме

י-ם: המשטרה מנעה מפעילי ימין לקיים תהלוכה לא חוקית באזור כיכר צה"ל, ועצרה 5 חשודים בכיכר ספרא, בהם שני קטינים. שאר הפעילים פוזרו @Yossi_eli pic.twitter.com/i63PlllToT — חדשות 10 (@news10) May 2, 2017

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Полиция задержала пять активистов движения Хозрим Лехар в Иерусалиме вечером 2 апреля.Движение пыталось провести несанкционированный митинг в районе Кикар ЦАХАЛ.Часть активистов пыталась блокировать дороги и не подчинилась приказаниям полицейских. Два активиста пытались остановить движение скоростного трамвая.Со своей стороны, активисты движения Хозрим Лехар обвиняют полицию в “чрезмерном насилии”.