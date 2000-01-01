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03.05 13:19   MIGnews.com

Китай призывает к спокойствию около Корейского полуострова

Китай в среду призвал все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность после того, как американские бомбардировщики B-1B были развернуты над Корейским полуостровом во время совместных учений с военно-воздушными силами Южной Кореи.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сделал комментарий на очередном брифинге для прессы в среду, 3 мая.

Два японских эсминца также присоединились к учениям с ударной группой авианосца ВМС США "Карл Винсон" в западной части Тихого океана, у вод вокруг Корейского полуострова, как сообщает японский военно-морской флот. Эсминцы ВМС Японии будут "практиковать различные тактики" с ударной группой США, говорится в заявлении Японских морских сил самообороны.

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы ударная группа эсминца "Карла Винсона" направлялась в акваторию Корейского полуострова в ответ на возрастающую напряженность в регионе.
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