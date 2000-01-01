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Flickr.com 03.05 13:31   MIGnews.com

Французские деятели культуры: не голосуйте за Ле Пен

Около тысячи деятелей культуры и искусства Франции собрались в Париже в Музыкограде, который также называют Второй Филармонией. Они призвали не голосовать за лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на выборах президента республики, сообщает газета Le Parisien.

Музыкоград — это общественно-коммерческое предприятие, в котором под руководством министерства культуры Франции объединено несколько музыкальных учреждений.

Участниками мероприятия стали актриса Селин Саллетт, пианист Александр Таро, юморист Кристоф Алевек, актер Жан-Пьер Винсент, юморист из Бельгии Алекс Визорек и другие.

Исполнительный директор Музыкограда Лоран Бэль обратился к французам с призывом "массово голосовать за единственного кандидата Республики Эммануэля Макрона".

23 апреля Макрон победил в первом туре президентских выборов, набрав 24,01% . Ле Пен стала второй, получив 21,3%. Теперь оба кандидата встретятся во втором туре 7 мая.
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