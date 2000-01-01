"О чем Нетаниягу говорит? Какие-либо претензии к Руанде безосновательны", - заявил член правительства Руанды.
Напомим, что накануне сначала было объявлено о подписании соглашения между Израилем и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), согласно которому 16250 африканских нелегалов, обосновавшихся в Израиле, будут приняты западными странами, а остальные получают легальный статус и вид на жительство в Израиле. Но затем, спустя всего несколько часов, глава правительства написал на своей странице в Facebook, что он приостанавливает о приостановке действия этого соглашения в связи с резкой критикой, которую оно вызвало в Израиле.
"В последние два года я работал над тем, чтобы Руанды стала "третьей страной", куда были бы депортированы без их согласия инфильтранты, нелегально оказавшиеся в Израиле. Руанда согласилась на это и начала операцию по депортации", - заявил премьер.
Он добавил: "В последние недели Руанда оказалась под сильным давлением "Нового Израильского Фонда", а также определенных элементов в Европейском союзе. Под давлением Руанда вышла из достигнутых с нами договоренностей и отказалась принимать инфильтрантов из Израиля, которых мы планировали принудительно депортировать".