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Руанда: `У нас никогда не было договоренностей с Израилем` | Фото: AFP03.04 10:44   MIGnews.com

Руанда: "У нас никогда не было договоренностей с Израилем"

Правительство Руанды во вторник отрицало, что оно когда-либо заключало соглашение с Израилем о принятии депортированных африканских нелегалов, обосновавшихся в Израиле.

Комментируя вчерашнее заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу глава МИДа Руанды Оливье Ндугурире подчеркнул: "Несмотря на утверждение Биньямина Нетаниягу о том, что было соглашение о беженцах, у нас никогда не было письменных или устных договоренностей с Израилем".

Об этом во вторник, 3 апреля сообщает The Times of Israel.

"О чем Нетаниягу говорит? Какие-либо претензии к Руанде безосновательны", - заявил член правительства Руанды.

Напомим, что накануне сначала было объявлено о подписании соглашения между Израилем и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), согласно которому 16250 африканских нелегалов, обосновавшихся в Израиле, будут приняты западными странами, а остальные получают легальный статус и вид на жительство в Израиле. Но затем, спустя всего несколько часов, глава правительства написал на своей странице в Facebook, что он приостанавливает о приостановке действия этого соглашения в связи с резкой критикой, которую оно вызвало в Израиле.

"В последние два года я работал над тем, чтобы Руанды стала "третьей страной", куда были бы депортированы без их согласия инфильтранты, нелегально оказавшиеся в Израиле. Руанда согласилась на это и начала операцию по депортации", - заявил премьер.

Он добавил: "В последние недели Руанда оказалась под сильным давлением "Нового Израильского Фонда", а также определенных элементов в Европейском союзе. Под давлением Руанда вышла из достигнутых с нами договоренностей и отказалась принимать инфильтрантов из Израиля, которых мы планировали принудительно депортировать".
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