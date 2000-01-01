Саудовский принц признал право Израиля на существование
Мухаммад бин Салман, наследный принц Саудовской Аравии признал, что израильтяне имеют право на мирную жизнь на собственной земле.
Об этом принц заявил в интервью американскому журналу Atlantic, сообщает во вторник, 3 апреля The Times of Israel.
В разговоре с журналистом Джеффри Голдбергом влиятельный представитель королевского семейства Саудовской Аравии изложил свое видение будущего Ближнего Востока, включая возможность сотрудничества с Израилем.
Принц добавил, что он считает, что "еврейский народ имеет право на национальное государство, по меньшей мере, на части земли, принадлежавшей его предкам", отметив также, что "и палестинцы, и израильтяне имеют право на собственную землю".
Он отметил, что Саудовская Аравия имеет некоторые опасения по поводу священной для мусульман мечети в Иерусалиме и по поводу судьбы палестинцев, но не имеет каких-либо возражений против других народов.
В интервью изданию Мухаммед ибн Салман также выразил надежду на то, что нормальные отношения и стабильность могут быть обеспечены посредством заключения мирного соглашения, а также напомнил, что женой пророка Мухаммеда была еврейская женщина.
По мнению наблюдателей, слова бин Салмана говорят о возможном потеплении в отношениях между Эр-Риядом и Иерусалимом.