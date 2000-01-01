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АЭС `Аккую` сегодня получит свой фундамент 03.04 08:17   MIGnews.com

АЭС "Аккую" сегодня получит свой фундамент

Во вторник, 3 апреля, российский гарант посетит Турцию, там он проведет два дня, и обсудит как международные вопросы, так и торгово-экономическое сотрудничество, включая сферу энергетики. Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеосвязи дадут "зеленый свет" строительству фундамента атомной электростанции "Аккую".

Как известно, турецкое Агентство по атомной энергетике предоставило Росатому лицензию на строительство первого блока АЭС "Аккую".

Проект станции признан всем принятым требованиям. Как заверил глава российского Минэнерго Александр Новак, первая фаза работ начнется "в ближайшее время", пишет Anadolu.

Справка. Проект АЭС "Аккую" предполагает строительство 4 энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого блока составит 1200 мегаватт. Стоимость проекта оценивается в 20 млрд долл.

"Аккую" – это первый во всем мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate" - "строй-владей-эксплуатируй").
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