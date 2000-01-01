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Ави Габай прокомментировал решение Нетаниягу | Фото:03.04 08:31   MIGnews.com

Ави Габай прокомментировал решение Нетаниягу

Лидер "Сионистского лагеря" Ави Габай прокомментировал решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу приостановить соглашение с агентством ООН по делам беженцев.

Об этом во вторник, 3 апреля сообщает The Times of Israel.

"Печальный, обескураживающий и, в особенности, тревожащий вечер. У нас нет никаких оснований предполагать, что в вопросах безопасности процесс принятия решений премьер-министром отличается в лучшую сторону", - заявил Габай.

В свою очередь премьер-министр выступил в защиту достигнутой договоренности, сказав, что соглашение "защищает интересы Государства Израиль и решает проблемы жителей южной части Тель-Авива, а также людей, прибывающих в Израиль".

Напомним, спустя всего несколько часов после пресс-конференции, на которой было представлено соглашение с агентством ООН по делам беженцев, глава правительства в своем Facebook написал, что он приостанавливает процесс его реализации.

Отметим, что решение было принято на фоне резкой критики, которой подвергся Биньямин Нетаниягу за это соглашение. Представители правого лагеря критиковали план за то, что более 16.000 граждан Эритреи и Судана должны были остаться в Израиле как минимум на пять лет и получить временный статус.

Глава правительства отметил, что "в последние два года он работал над тем, чтобы Руанда стала "третьей страной", куда бы депортированы без их согласия инфильтранты, нелегально оказавшиеся в Израиле".

"Это был единственный законный для нас способ избавиться от нелегалов без их согласия, после того, как остальные наши действия были юридически дисквалифицированы. Руанда согласилась на это и начала операцию по депортации", - подчеркнул Нетаниягу.

Министр образования и лидер партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет заявил, что "соглашение превращает Израиль в рай для нелегалов". Он потребовал представить соглашение на обсуждение правительства.
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