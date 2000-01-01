Ави Габай прокомментировал решение Нетаниягу

"Печальный, обескураживающий и, в особенности, тревожащий вечер. У нас нет никаких оснований предполагать, что в вопросах безопасности процесс принятия решений премьер-министром отличается в лучшую сторону", - заявил Габай.
В свою очередь премьер-министр выступил в защиту достигнутой договоренности, сказав, что соглашение "защищает интересы Государства Израиль и решает проблемы жителей южной части Тель-Авива, а также людей, прибывающих в Израиль".
Отметим, что решение было принято на фоне резкой критики, которой подвергся Биньямин Нетаниягу за это соглашение. Представители правого лагеря критиковали план за то, что более 16.000 граждан Эритреи и Судана должны были остаться в Израиле как минимум на пять лет и получить временный статус.
Глава правительства отметил, что "в последние два года он работал над тем, чтобы Руанда стала "третьей страной", куда бы депортированы без их согласия инфильтранты, нелегально оказавшиеся в Израиле".
"Это был единственный законный для нас способ избавиться от нелегалов без их согласия, после того, как остальные наши действия были юридически дисквалифицированы. Руанда согласилась на это и начала операцию по депортации", - подчеркнул Нетаниягу.
Министр образования и лидер партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет заявил, что "соглашение превращает Израиль в рай для нелегалов". Он потребовал представить соглашение на обсуждение правительства.