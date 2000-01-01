Трамп впервые пригласил Путина в Белый дом

Американский лидер пригласил своего российского коллегу Владимира Путину впервые встретиться в Вашингтоне. Сообщается, что такое предложение прозвучало еще 20 марта, когда Трамп поздравлял Путина с победой на выборах, проинформировал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Как известно, Белый дом подтвердил информацию, пресс-секретарь Сара Сандерс заверила, что обсуждение встречи действительно было: "…Лидеры обсуждали двустороннюю встречу в "недалеком будущем" в нескольких предполагаемых местах.
В свою очередь Ушаков рассказал, что именно американский президент предложил встретиться в Вашингтоне. Сообщается, что стороны предварительно не готовятся к встречи, пишет bbc.
Помощник президента РФ надеется, что американская сторона не откажется от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита.
РФ считает встречу "очень важной и нужной для обеих стран и для всего международного сообщества".