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Трамп впервые пригласил Путина в Белый дом 03.04 07:47   MIGnews.com

Трамп впервые пригласил Путина в Белый дом

Американский лидер пригласил своего российского коллегу Владимира Путину впервые встретиться в Вашингтоне. Сообщается, что такое предложение прозвучало еще 20 марта, когда Трамп поздравлял Путина с победой на выборах, проинформировал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как известно, Белый дом подтвердил информацию, пресс-секретарь Сара Сандерс заверила, что обсуждение встречи действительно было: "…Лидеры обсуждали двустороннюю встречу в "недалеком будущем" в нескольких предполагаемых местах.

В свою очередь Ушаков рассказал, что именно американский президент предложил встретиться в Вашингтоне. Сообщается, что стороны предварительно не готовятся к встречи, пишет bbc.

Помощник президента РФ надеется, что американская сторона не откажется от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита.

РФ считает встречу "очень важной и нужной для обеих стран и для всего международного сообщества".
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