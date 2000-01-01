Нетаниягу останавливает соглашение о нелегалах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вечером в понедельник принял решение приостановить соглашение с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), согласно которому 16250 африканских нелегалов, оказавшихся в Израиле, будут приняты западными странами, а остальные получают легальный статус и вид на жительство в Израиле.
На своей странице в Facebook глава правительства проинформировал общественность о том, что намерен пересмотреть подход к решению проблемы нелегалов и готов к детальному обсуждению требований жителей бедных районов Южного Тель-Авива. "Я внимательно прислушиваюсь к мнению граждан Израиля", - уточнил премьер.
По его словам, многолетние усилия правительства по депортации нелегалов в Руанду, чьи власти ранее согласились принять африканцев из Израиля, потерпели неудачу под давлением местных левацких организацией и руководства ЕС. При этом силовые варианты решения проблемы были отброшены по юридическим соображениям.
Вместе с тем Нетаниягу пообещал, что нелегалов переселят из Южного Тель-Авива в мошавы, кибуцы и богатые районы с тем, чтобы нагрузка от пребывания иноземцев на территории Израиля была распределена равномерно на все население страны.
Отметим, что решение было принято на фоне резкой критики, которой подвергся Биньямин Нетаниягу за это соглашение. Представители правого лагеря критиковали план за то, что более 16.000 граждан Эритреи и Судана должны были остаться в Израиле как минимум на пять лет и получить временный статус.
Министр образования и лидер партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет заявил, что "соглашение превращает Израиль в рай для нелегалов". Он потребовал представить соглашение на обсуждение правительства.
Министр финансов Моше Кахлон также заявил, что впервые услышал о договоренности с агентством ООН, и выразил недовольство тем, что решение принималось в узком кругу.
На данный момент 16 тыс. нелегалов, которые, согласно соглашению, будут переселены в Канаду, Германию и Италию, находятся на территории Израиля. Транспортировка мигрантов на новое место жительства будет произведена за счет ООН.
Кроме того, глава правительства пообещал "предоставить определенный статус" еще 18 тысячам нелегалов, которые останутся в стране после завершения операции с участием ООН. При этом глава МВД Арье Дери заявил, что государство будет жестко контролировать где именно мигранты будут жить и работать в период пребывания в Израиле.