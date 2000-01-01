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Мерец представит в Кнессете закон по `сделке о нелегалах` 03.04 21:18   MIGnews.com

Мерец представит в Кнессете закон по "сделке о нелегалах"

Сразу после окончания весенних парламентских каникул партия "Мерец" представит в Кнессете законопроект, основанный на разорванном премьер-министром Нетаниягу соглашении израильского правительства и ООН о депортации части африканских нелегалов в западные страны.

Если данная инициатива будет принята, правительство будет обязано действовать в соответствии с данным планом, несмотря на решение премьера

"Там, где премьер-министр ходит зигзагами, мы продемонстрируем ответственность за судьбы беженцев и жителей южного Тель-Авива. План Нетаниягу был одним из немногих положительных моментов его каденции, но и ему удалось продержаться лишь несколько часов. Нетаниягу доказал, что он безответственный премьер-министр, который проводит политику, основанную на дерзости. Кнессету пришла пора взять ответственность на себя и присоединиться к нам", - заявила лидер партии Тамар Зандберг.

Ее соратница Михаль Розин заявила, что главными пострадавшими от того, что Израиль вышел из договоренности с ООН, будут жители южного Тель-Авива. Другие депутаты "Мерец" выразили с ними солидарность.
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