03.04 21:18 MIGnews.com

Мерец представит в Кнессете закон по "сделке о нелегалах"

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Сразу после окончания весенних парламентских каникул партия "Мерец" представит в Кнессете законопроект, основанный на разорванном премьер-министром Нетаниягу соглашении израильского правительства и ООН о депортации части африканских нелегалов в западные страны.Если данная инициатива будет принята, правительство будет обязано действовать в соответствии с данным планом, несмотря на решение премьера"Там, где премьер-министр ходит зигзагами, мы продемонстрируем ответственность за судьбы беженцев и жителей южного Тель-Авива. План Нетаниягу был одним из немногих положительных моментов его каденции, но и ему удалось продержаться лишь несколько часов. Нетаниягу доказал, что он безответственный премьер-министр, который проводит политику, основанную на дерзости. Кнессету пришла пора взять ответственность на себя и присоединиться к нам", - заявила лидер партии Тамар Зандберг.Ее соратница Михаль Розин заявила, что главными пострадавшими от того, что Израиль вышел из договоренности с ООН, будут жители южного Тель-Авива. Другие депутаты "Мерец" выразили с ними солидарность.