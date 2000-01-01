03.04 20:50 MIGnews.com

"Ликуд" продолжает лидировать в опросах

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Несмотря на критику, с которой столкнулся премьер-министр Биньямин Нетаниягу из-за разорванной договоренности с ООН о переселении части нелегалов из Эритреи и Судана, его партия "Ликуд" все равно остается лидером в соцопросах.Согласно опубликованному 3 апреля исследованию, если бы парламентские выборы прошли сегодня "Ликуд" мог бы рассчитывать на 32 места в Кнессете, что на 2 больше, чем есть у него сейчас. На втором месте – "Еш Атид" Яира Лапида с 21 мандатом. Заключает тройку лидеров Объединенный арабский список, которому прочат 13 депутатских мандатов.Далее следуют "Сионистский лагерь" (12 депутатов), "Еврейский дом" (10), "Кулану", "Мерец" (по 7 у каждой), "Наш дом – Израиль", "Яадут а-Тора" (по 5 мест), а также ШАС и партия вышедшей из НДИ Орли Леви-Абукасис (по 4 мандата у каждой партии).Кроме того, опрос показал, что израильское общество разделилось на тех, кто поддерживает договор с ООН (34%), и тех, кто выступает против него, с преобладанием последних (47%).В то же время более половины израильтян недовольны зигзагоподобным поведением Нетаниягу, который разорвал сделку на следующий день после объявления о ней. 33% респондентов назвали это "очень плохим" решением вопроса, по 23% считают это "не очень хорошим" и "честным" решением, и только для 10% конечный результат кажется "очень хорошим".