Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









`Ликуд` продолжает лидировать в опросах | Фото: Коби Гидеон, GPO03.04 20:50   MIGnews.com

"Ликуд" продолжает лидировать в опросах

Несмотря на критику, с которой столкнулся премьер-министр Биньямин Нетаниягу из-за разорванной договоренности с ООН о переселении части нелегалов из Эритреи и Судана, его партия "Ликуд" все равно остается лидером в соцопросах.

Согласно опубликованному 3 апреля исследованию, если бы парламентские выборы прошли сегодня "Ликуд" мог бы рассчитывать на 32 места в Кнессете, что на 2 больше, чем есть у него сейчас. На втором месте – "Еш Атид" Яира Лапида с 21 мандатом. Заключает тройку лидеров Объединенный арабский список, которому прочат 13 депутатских мандатов.

Далее следуют "Сионистский лагерь" (12 депутатов), "Еврейский дом" (10), "Кулану", "Мерец" (по 7 у каждой), "Наш дом – Израиль", "Яадут а-Тора" (по 5 мест), а также ШАС и партия вышедшей из НДИ Орли Леви-Абукасис (по 4 мандата у каждой партии).

Кроме того, опрос показал, что израильское общество разделилось на тех, кто поддерживает договор с ООН (34%), и тех, кто выступает против него, с преобладанием последних (47%).

В то же время более половины израильтян недовольны зигзагоподобным поведением Нетаниягу, который разорвал сделку на следующий день после объявления о ней. 33% респондентов назвали это "очень плохим" решением вопроса, по 23% считают это "не очень хорошим" и "честным" решением, и только для 10% конечный результат кажется "очень хорошим".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:34
Израильские кардиохирурги выиграли престижную награду ООН
20:31
Британские химики не смогли выяснить происхождение Новичка
19:55
Кнессет расследует деятельность New Israel Fund
19:32
Водитель угрожает автоматом ортодоксам в Меа-Шеарим  
19:04
ООН сожалеет, что Израиль вышел из сделки о нелегалах
18:38
Раввин-репатриант: За наши деньги в Израиль привозят гоев
17:25
Замминистра Бельгии: Иерусалим - несомненно столица Израиля
16:57
В Литве запретят книги о причастности литовцев к Холокосту
16:22
Ицхак Герцог призывает Нетаниягу к отставке из-за нелегалов
15:49
Король Саудии подтвердил поддержку палестинцев
15:38
Германия согласилась с экстрадицией Пучдемона
15:11
В США умер первый шпион холодной войны
14:45
В Израиль едут представительницы Pussy Riot
14:25
Полиция: инцидент в Ариэле не является терроризмом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus