Кнессет расследует деятельность New Israel Fund

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к лидеру парламентской коалиции Давиду Амсалему с просьбой создать парламентскую следственную комиссию в отношении деятельности ультралевой организации New Israel Fund.На своей странице в Facebook премьер заявил, что New Israel Fund "ставит под угрозу безопасность и будущее Государства Израиль как национального государства еврейского народа", поскольку НГО надавила на правительство Руанды , чтобы то отказалось принимать депортированных из Израиля африканских нелегалов.Стоит отметить, что в понедельник в фонде данные обвинения опровергли."The New Israel Fund – это иностранная организация, финансируемая иностранными правительствами и лицами, которые враждебно относятся к Израилю. Такими как фонды Джорджа Сороса. Главной целью New Israel Fund является уничтожение еврейского характера Израиля и превращение его в государство всех граждан, наряду с созданием палестинского национального государства без евреев, в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме", - пишет Нетаниягу.Премьер обвинил New Israel Fund в поддержке таких антисионистских и пропалестинских движений, как "Шоврим Штика" и "Адала"."Я не знаю ни одной западной демократии, в особенности это касается Соединенных Штатов, где ты терпели враждебную деятельность, финансируемую зарубежными странами, как это происходит New Israel Fund здесь, в Израиле на протяжении десятилетий", - говорит он.