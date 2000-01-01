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Кнессет расследует деятельность New Israel Fund | Фото: Chris Yunker/Flickr03.04 19:55   MIGnews.com

Кнессет расследует деятельность New Israel Fund

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к лидеру парламентской коалиции Давиду Амсалему с просьбой создать парламентскую следственную комиссию в отношении деятельности ультралевой организации New Israel Fund.

На своей странице в Facebook премьер заявил, что New Israel Fund "ставит под угрозу безопасность и будущее Государства Израиль как национального государства еврейского народа", поскольку НГО надавила на правительство Руанды, чтобы то отказалось принимать депортированных из Израиля африканских нелегалов.

Стоит отметить, что в понедельник в фонде данные обвинения опровергли.

"The New Israel Fund – это иностранная организация, финансируемая иностранными правительствами и лицами, которые враждебно относятся к Израилю. Такими как фонды Джорджа Сороса. Главной целью New Israel Fund является уничтожение еврейского характера Израиля и превращение его в государство всех граждан, наряду с созданием палестинского национального государства без евреев, в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме", - пишет Нетаниягу.

Премьер обвинил New Israel Fund в поддержке таких антисионистских и пропалестинских движений, как "Шоврим Штика" и "Адала".

"Я не знаю ни одной западной демократии, в особенности это касается Соединенных Штатов, где ты терпели враждебную деятельность, финансируемую зарубежными странами, как это происходит New Israel Fund здесь, в Израиле на протяжении десятилетий", - говорит он.
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