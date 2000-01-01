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ООН сожалеет, что Израиль вышел из сделки о нелегалах 03.04 19:04   MIGnews.com

ООН сожалеет, что Израиль вышел из сделки о нелегалах

В управлении Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев выразили сожаление по поводу решения Биньямина Нетаниягу разорвать заключенное 2 апреля соглашение о приеме 16 250 нелегальных иммигрантов из Эритреи и Судана.

"Соглашение было результатом дискуссий, которые велись в течение длительного периода времени и отражали совместные усилия по поиску решения, предоставлявшего международную защиту прибывающим в Израиль людям, спасающимся от войны или преследований, а также учитывали интересы израильских общин", - гласит заявление, опубликованное на сайте УВКБ 3 апреля.

В ведомстве отметили, что по-прежнему считают данную сделку взаимовыгодной и что она принесла бы пользу как Израилю, так и соискателям убежища, и призвали правительство Еврейского государства продолжить рассмотрение этого вопроса.

"Содействие общим ответам и распределение обязанностей между странами в вопросе предоставления убежища десятилетиями было частью работы УВКБ ООН. Сейчас, когда 65 млн. человек были насильственно перемещены, а треть из них является беженцами, потребность в этом как никогда высока", - заключили в управлении.
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