03.04 18:38 MIGnews.com

Раввин-репатриант: За наши деньги в Израиль привозят гоев

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В одной из программ Девятого канала ИТВ выступал раввин Нафтали Шрайбер. Отметим, что раввин Шрайбер работает в отделе регистрации браков в министерстве внутренних дел Израиля, он известный противник гиюров, убежденный в том, что репатриантам из стран бывшего СНГ гиюр проходить нельзя. При этом отметим, что сам раввин в недавнем прошлом репатриировался в Израиль из Киева.Во время выступления в эфире Девятого канала, раввин Шрайбер, среди прочего, сказал: "Мы израильские налогоплательщики, оплачиваем из своего кармана репатриацию в Израиль людей, не имеющих никакого отношения к еврейству. Закон о возвращении - это опасный закон, и приезд "некашерных" евреев изменил демографическую ситуацию в Израиле".Депутат Ксения Светлова (Ха-Тнуа): "Человек, который сам репатриировался из Киева, говоря о смешанных браках между евреями и неевреями не упустил случая оскорбить русскоязычных репатриантов и раскритиковать Закон о возвращении. Кто дал раввину право определять кто "настоящий еврей", а кто нет и оскорблять людей, многих из которых преследовали в стране исходе за их еврейство?! Там их преследовали за то, что они евреи, а в Израиле ультраортодоксальные раввины вообще не считают их евреями! В голове не укладывается, что такому человеку доверено работать в отделе регистрации браков министерства внутренних дел в современном Израиле. Можно представить, как он относится и как предоставляет услуги парам русскоязычных репатриантов, которые обращаются к нему за помощью, как к сотруднику МВД. Если уж говорить о деньгах налогоплательщиков, то последнее, что нужно нам - это оплачивать из своих карманов трудоустройство на государственную службу такого человека и других, подобных ему, ненавистников собственного народа и расистов.Я обращаюсь в главный раввинат Израиля и к министру по делам религий с требованием проверить соответствие раввина Шрайбера занимаемой должности. Немедленно после окончания парламентских каникул вплотную займусь этим вопросом. Не думаю, что раввин Шрайбер может оставаться на своем рабочем месте в отделе регистрации браков".